Кравчук прокомментировал отмену судом ЕС санкций против Януковича
- РИА Новости
«Нельзя не согласиться с Европейским судом. Решение Европейского суда для Украины, которая строит демократическое общество, является решением, которое надо выполнять. Это моё мнение», — заявил он.
По словам Кравчука, он ко всем относится с уважением, пока нет решения суда и учитывая ту ситуацию, которая есть на Украине.
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT решение суда Европейского союза.