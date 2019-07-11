Кравчук прокомментировал отмену судом ЕС санкций против Януковича

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Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с НСН прокомментировал решение суда Европейского союза об отмене санкций против бывшего украинского лидера Виктора Януковича и членов его команды.
Кравчук прокомментировал отмену судом ЕС санкций против Януковича
  • РИА Новости

«Нельзя не согласиться с Европейским судом. Решение Европейского суда для Украины, которая строит демократическое общество, является решением, которое надо выполнять. Это моё мнение», — заявил он.

По словам Кравчука, он ко всем относится с уважением, пока нет решения суда и учитывая ту ситуацию, которая есть на Украине.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT решение суда Европейского союза.

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