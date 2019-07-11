В Совфеде оценили отмену судом ЕС санкций против Януковича

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT решение суда Европейского союза об отмене санкций против бывшего президента Украины Виктора Януковича и членов его команды.

«Это даёт Виктору Януковичу свободу в рамках Евросоюза. Решение абсолютно правильное, никаких оснований для введения санкций против бывшего президента и его команды не было. Всё это свидетельствует о том, что в Европе приходит понимание сложившейся ситуации», — сказал Цеков.

Сенатор отметил, что данное решение суда ЕС даёт надежду на то, что «европейцы проявят волю и дадут оценку действиям ещё одного бывшего украинского лидера — Петра Порошенко».

«Решения Евросоюза, которые принимаются в последнее время, говорят о том, что в ЕС понимают, кто прав и кто виноват на Украине», — заключил он.

Ранее суд Европейского союза принял решение об отмене санкций против бывшего президента Украины Виктора Януковича и членов его команды.

Уточняется, что соответствующее решение касается санкций, продолжение которых осуществлялось Советом ЕС в течение 2016—2018 годов.