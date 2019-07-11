Суд ЕС отменил санкции 2018 года против Януковича

Суд Европейского союза принял решение об отмене санкций против бывшего президента Украины Виктора Януковича и членов его команды.

Об этом сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд Европейского союза вынес решение об отмене санкций ЕС по искам Виктора Януковича, Александра Януковича, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Артёма Пшонки и Андрея Клюева», — указывается в материале.

Уточняется, что соответствующее решение касается санкций, продолжение которых осуществлялось Советом ЕС в течение 2016—2018 годов.

Издание подчёркивает, что санкции ЕС в отношении 12 бывших украинских чиновников и их ближайшего окружения были продолжены в марте 2019 года и остаются в силе.

В апреле Европейский союз исключил из санкционного списка девять человек из окружения Януковича.