Кравчук призвал не назначать иностранцев в руководство Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал новые украинские власти не назначать на руководящие должности иностранцев.

Об этом сообщает NEWSONE.

«Зеленскому нужно сесть и составить список украинцев на все руководящие должности. Не привлекать пока иностранцев. Я глубоко уверен, что среди украинцев очень много образованных и опытных профессионалов», — сказал он.

Вместе с этим он выразил мнение, что граждан из других стран можно привлекать в качестве консультантов.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что попавшие в украинскую власть иностранцы мечтают отобрать землю государства.