Кравчук призвал не назначать иностранцев в руководство Украины
Об этом сообщает NEWSONE.
«Зеленскому нужно сесть и составить список украинцев на все руководящие должности. Не привлекать пока иностранцев. Я глубоко уверен, что среди украинцев очень много образованных и опытных профессионалов», — сказал он.
Вместе с этим он выразил мнение, что граждан из других стран можно привлекать в качестве консультантов.
Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что попавшие в украинскую власть иностранцы мечтают отобрать землю государства.