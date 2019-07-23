Кравчук призвал не назначать иностранцев в руководство Украины

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Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал новые украинские власти не назначать на руководящие должности иностранцев.

Об этом сообщает NEWSONE.

«Зеленскому нужно сесть и составить список украинцев на все руководящие должности. Не привлекать пока иностранцев. Я глубоко уверен, что среди украинцев очень много образованных и опытных профессионалов», — сказал он.

Вместе с этим он выразил мнение, что граждан из других стран можно привлекать в качестве консультантов.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что попавшие в украинскую власть иностранцы мечтают отобрать землю государства.

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