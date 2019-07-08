В Раде рассказали о желании иностранцев получить земли Украины

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что попавшие в украинскую власть иностранцы мечтают отобрать землю страны.

Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».

«Партия Зеленского «Слуга народа» сказала одно, и в Канаде Зеленский это подтвердил – как только мы победим на выборах, мы тут же приступаем к полномасштабной приватизации и рынку земли... Продажа земли Украины — это главная мечта всех тех иностранцев, которые для этого сюда и приезжали», — сказал он.

Парламентарий заявил, что в других государствах уже понимают тот факт, что украинский народ полностью обнищал, поэтому много на Украине уже не наворуешь.

«Они понимают, что мы уже бедные, особо здесь не наворуешь, но вот земля, уникальная земля Украины — это их задача», — добавил депутат.

Рабинович отметил, что землю «купят те, у кого есть деньги».

Ранее секретарь Национального инвестиционного совета Украины Давид Арахамия заявил, что команда украинского президента Владимира Зеленского запустит процесс «продажи» страны и сделает её более привлекательной для зарубежных инвесторов.

Подробнее — в материале RT.