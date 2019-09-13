Турчинов назвал препятствие для объявления войны России

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Украина не может объявить войну России из-за того, что у той есть ядерное оружие, заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. Высказывание политика приводит его пресс-служба.
Турчинов назвал препятствие для объявления войны России
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По его словам, Киеву нечего противопоставить Москве в стратегическом вооружении.

Турчинов считает, что в этой ситуации единственным выходом является укрепление военного потенциала.

«Наступит время, когда в России будут значительно большие проблемы, чем были у Советского Союза в конце существования, и мы освободим не только Крым», — сказал экс-секретарь СНБО.

Ранее бывший украинский лидер Леонид Кравчук рассказал, что страна отказалась от ядерного арсенала под угрозой санкций США.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.

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