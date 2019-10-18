Генштаб ВС Украины вновь заявил о подготовке России к военной агрессии

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Заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Украины Алексей Таран заявил, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии.
Генштаб ВС Украины вновь заявил о подготовке России к военной агрессии
  • Reuters

Об этом он заявил в интервью порталу «Тиждень».

«Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии. Эти планы вполне очевидны. ВСУ в соответствии с этим готовятся к отражению вооружённой агрессии по всей границе Украины», — сказал он.

По его словам, украинские военные ведут подготовку к ведению боевых действия даже у границы с Белоруссией.

Каких-либо доказательств в подтверждение своих слов Таран не привёл.

В апреле экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия готовится к «полномасштабной войне» в Европе, а Украина, по его мнению, станет «первым плацдармом».

В марте схожее заявление сделал бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко. Он указывал, что Россия замышляет вторжение на Украину «по трём направлениям».

26 февраля об угрозе «полномасштабной агрессии» со стороны России руководящему составу ВСУ в Киеве рассказывал бывший украинский лидер Пётр Порошенко. За пару дней до этого об этом же он говорил в ходе дебатов на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

В декабре 2018 года экс-спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер сказал, что Россия якобы наращивает вооружённые силы вблизи границ с Украиной.

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