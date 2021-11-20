Axios: В США предложили санкции против России в случае «вторжения на Украину»

Сенатор США, глава комитета по международным делам Роберт Менендес вынес предложение о санкциях против России в случае «вторжения на Украину», сообщает портал Axios со ссылкой на внесенный в конгресс текст поправки к оборонному бюджету.

Отмечается, что поправка требует от американского президента ввода санкций и запрета на въезд против ведущих российских военных и разведчиков вместе с усилением военной помощи Украине.

В поправке также предполагается введение санкций против российских банков, государственных учреждений, нефтегазового сектора и предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США пока не готова анонсировать дополнительную помощь Украине.