Axios: В США предложили санкции против России в случае «вторжения на Украину»
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Отмечается, что поправка требует от американского президента ввода санкций и запрета на въезд против ведущих российских военных и разведчиков вместе с усилением военной помощи Украине.
В поправке также предполагается введение санкций против российских банков, государственных учреждений, нефтегазового сектора и предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США пока не готова анонсировать дополнительную помощь Украине.