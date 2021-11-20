Политологи объяснили публикации западных СМИ о риске «вторжения России» на Украину

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов и научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировали в беседе с RT сообщения СМИ, согласно которым американские разведслужбы предупреждают союзников США о «намерении России» предпринять «военные действия в отношении Украины».

Владимир Шаповалов охарактеризовал подобные публикации как провокационные.

«Их становится всё больше и больше. Важно, что эти публикации своим центром имеют США, это публикации в крупных американских изданиях. Это целенаправленная кампания, направленная на провоцирование антироссийских настроений, нагнетание обстановки вокруг Украины. В данном случае очевидно, что это не просто стечение обстоятельств, это серия публикаций, которые направлены на эскалацию конфликта», — пояснил политолог.

По его словам, подобные публикации имеют своей целью формирование общественного мнения западных стран и давление на западноевропейские правительства.

«Не так давно министр обороны Швеции заявил о том, что он готов направить шведских военных на Украину... Фактически создаётся напряжённый фон, в рамках которого западноевропейские правительства втягивают в эскалацию данного конфликта», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, Константин Блохин напомнил, что сенатор США Роберт Менендес также заявил о необходимости выработать пакет санкций против России.

По его мнению, задача заключается именно в наложении санкции на Россию, поэтому никакие доказательства американским политикам не нужны.

«Всё делается по простой формуле: обвинения, санкции, после санкций — снова провокации, снова обвинения и снова рычаги давления на Россию. Формула проста как день. Надо приготовиться снова к санкциям, к очередному пакету. Санкциям уже никто не удивляется», — добавил аналитик.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на американские и европейские источники сообщила, США предупредили союзников в Европе о риске «вторжения России» на Украину.

В публикации отмечается, что Вашингтон подталкивает страны Европы к тому, чтобы разработать пакет «экономических и военных мер» для «сдерживания Москвы».

Также портал Axios сообщил, что сенатор США, глава комитета по международным делам Роберт Менендес вынес предложение о санкциях против России в случае «вторжения на Украину».

Президент России Владимир Путин, комментируя предположения о якобы подготовке российской стороны к вторжению на Украину, заявил, что не слышал об «этих алармистских заявлениях».