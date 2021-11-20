NYT: США предупредили союзников в Европе о риске «вторжения России» на Украину
- Reuters
По информации неназванных источников американской газеты, Россия «ещё не решила, что будет делать со своими военнослужащими вблизи украинской границы», при этом «военное усиление» воспринимается в Вашингтоне серьёзно и «не рассматривается как блеф».
Также издание пишет, что директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на текущей неделе посетила Брюссель, чтобы проинформировать послов НАТО о возможном «военном вторжении России на Украину».
Ранее портал Axios сообщил, что сенатор США, глава комитета по международным делам Роберт Менендес вынес предложение о санкциях против России в случае «вторжения на Украину».
Президент России Владимир Путин, комментируя предположения о якобы подготовке российской стороны к вторжению на Украину, заявил, что не слышал об «этих алармистских заявлениях». Глава государства отмечал, что Украина демонстративно не выполняет Минские соглашения, в связи с чем кризис на Украине «далёк от разрешения».
При этом глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что украинский президент Владимир Зеленский «не прочь спровоцировать какие-либо инциденты» в надежде на помощь других стран.
В апреле секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал, что Москва не планирует вмешательство в конфликт на юго-востоке Украины, но внимательно отслеживает ситуацию.