NYT: США предупредили союзников в Европе о риске «вторжения России» на Украину

Американские разведслужбы предупреждают союзников США о том, что остаётся всё меньше времени на то, чтобы помешать России «предпринять военные действия в отношении Украины». Как пишет The New York Times со ссылкой на американские и европейские источники, Вашингтон подталкивает страны Европы к тому, чтобы разработать пакет «экономических и военных мер» для «сдерживания Москвы».

По информации неназванных источников американской газеты, Россия «ещё не решила, что будет делать со своими военнослужащими вблизи украинской границы», при этом «военное усиление» воспринимается в Вашингтоне серьёзно и «не рассматривается как блеф».

Также издание пишет, что директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на текущей неделе посетила Брюссель, чтобы проинформировать послов НАТО о возможном «военном вторжении России на Украину».

Ранее портал Axios сообщил, что сенатор США, глава комитета по международным делам Роберт Менендес вынес предложение о санкциях против России в случае «вторжения на Украину».

Президент России Владимир Путин, комментируя предположения о якобы подготовке российской стороны к вторжению на Украину, заявил, что не слышал об «этих алармистских заявлениях». Глава государства отмечал, что Украина демонстративно не выполняет Минские соглашения, в связи с чем кризис на Украине «далёк от разрешения».

При этом глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что украинский президент Владимир Зеленский «не прочь спровоцировать какие-либо инциденты» в надежде на помощь других стран.

В апреле секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал, что Москва не планирует вмешательство в конфликт на юго-востоке Украины, но внимательно отслеживает ситуацию.