Лавров: Зеленский не прочь спровоцировать какие-то инциденты

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что украинский президент Владимир Зеленский «не прочь спровоцировать какие-либо инциденты» в надежде на помощь других стран.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Молдавии Нику Попеску, отвечая на вопрос RT.

Лавров напомнил, что 15 ноября встречались главы МИД Украины, Франции и Германии и по итогам этих переговоров министры Франции и Германии выпустили своё заявление, «в котором опять расставили акценты исключительно по партитуре Киева и пригрозили России какими-то ужасными последствиями», если она якобы будет продолжать «создавать угрозу для безопасности Украины».

«Ясно, что Зеленский не прочь спровоцировать какие-то инциденты в расчёте на то, что, как говорил Остап Бендер, заграница нам поможет», — отметил Лавров.

Глава МИД России добавил, что все осведомлённые и следящие за событиями западные эксперты «понимают, о чём идёт речь». Лавров считает, что главы внешнеполитических ведомств в большинстве стран ЕС «тоже всё понимают».

RT вёл трансляцию.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что Париж и Берлин вместо милитаризации региона Чёрного моря должны призвать Киев выполнять Минские соглашения.