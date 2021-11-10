МИД России: Париж и Берлин должны призвать Киев выполнять Минские соглашения
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«Призываем наших западных партнёров, прежде всего Германию и Францию как соавторов Минского комплекса мер и сопосредников по нормандскому формату, приложить максимум усилий для возвращения Киева на путь политического урегулирования конфликта в прямом диалоге с Донбассом», — сказала Захарова.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к переговорам в нормандском формате на уровне министров и саммиту, но нужно заранее подготовить совместный документ.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва ожидает реакции на переданные предложения и не видит целесообразности в том, чтобы проводить саммит в нормандском формате только ради самого факта встречи.