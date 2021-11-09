Песков: Россия готова к нормандским переговорам

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к переговорам в нормандском формате на уровне министров и саммиту, но нужно заранее подготовить совместный документ.
Песков: Россия готова к нормандским переговорам
  • © Пресс-служба Президента РФ

«Россия готова к встрече министров и саммиту. Об этом говорил президент России Владимир Путин канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону. Нужно просто заранее подготовить документ, отражающий совместные понимания. С этим у наших коллег пока проблема», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва ожидает реакции на переданные предложения и не видит целесообразности проводить саммит в нормандском формате только ради самого факта встречи.

Лавров отметил, что для России приоритет «имеет именно содержательная сторона дела», а не «позирование перед телекамерами».

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