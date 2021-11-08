Лавров прокомментировал возможность встречи в нормандском формате

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва ожидает реакции на переданные предложения и не видит целесообразности проводить саммит в нормандском формате только ради самого факта встречи.
Лавров прокомментировал возможность встречи в нормандском формате
  • © МИД РФ

На пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Венесуэлы Феликсом Пласенсией российский министр напомнил, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан предлагал провести министерскую встречу в нормандском формате 11 ноября.

Лавров отметил, что для России приоритет «имеет именно содержательная сторона дела», а не «позирование перед телекамерами».

«Нам показушные выступления не нужны... У нас 11 ноября ничего не будет, каких-то новых дат мы не обсуждаем», — сказал Лавров.

В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призывает США, Германию и Францию прекратить милитаризацию Украины.

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