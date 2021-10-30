Лавров и глава МИД Франции провели встречу
Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что стороны «подробно рассмотрели ряд двусторонних вопросов, касающихся развития российско-французских связей в политической, экономической, правовой и культурно-гуманитарной сферах».
«Рассмотрена текущая ситуация на юго-востоке Украины, вокруг Ливии, Мали, международные усилия по перезапуску СВПД. Затронут ряд других региональных сюжетов, представляющих взаимный интерес», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провели встречу на полях саммита «группы двадцати» в Риме.