Лавров и глава МИД Франции провели встречу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провели беседу на полях саммита «группы двадцати» в Риме.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны «подробно рассмотрели ряд двусторонних вопросов, касающихся развития российско-французских связей в политической, экономической, правовой и культурно-гуманитарной сферах».

«Рассмотрена текущая ситуация на юго-востоке Украины, вокруг Ливии, Мали, международные усилия по перезапуску СВПД. Затронут ряд других региональных сюжетов, представляющих взаимный интерес», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провели встречу на полях саммита «группы двадцати» в Риме.