Лавров провёл встречу с Чавушоглу

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Глава российского МИД Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провели встречу на полях саммита «Группы двадцати» в Риме.
Лавров провёл встречу с Чавушоглу
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что «основное внимание в ходе беседы было уделено координации усилий двух стран по дальнейшей стабилизации ситуации на Балканах и в Закавказье».

«Обсуждена возможность совместных шагов по содействию боснийскому урегулированию, в том числе с использованием многосторонних форматов», — говорится в сообщении.

В МИД сообщили, что «состоялся обмен мнениями относительно перспектив запуска регионального механизма «3+3» в целях разблокирования экономических и транспортных связей и продвижения взаимовыгодных инфраструктурных проектов на Южном Кавказе».

«Затронут ряд вопросов международной повестки дня и ключевые аспекты двусторонних связей», — добавили в министерстве.

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