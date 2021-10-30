Лавров провёл встречу с Чавушоглу
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что «основное внимание в ходе беседы было уделено координации усилий двух стран по дальнейшей стабилизации ситуации на Балканах и в Закавказье».
«Обсуждена возможность совместных шагов по содействию боснийскому урегулированию, в том числе с использованием многосторонних форматов», — говорится в сообщении.
В МИД сообщили, что «состоялся обмен мнениями относительно перспектив запуска регионального механизма «3+3» в целях разблокирования экономических и транспортных связей и продвижения взаимовыгодных инфраструктурных проектов на Южном Кавказе».
«Затронут ряд вопросов международной повестки дня и ключевые аспекты двусторонних связей», — добавили в министерстве.