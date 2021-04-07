Секретарь Совбеза России прокомментировал ситуацию в Донбассе

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «Коммерсанту» заявил, что Москва не планирует вмешательство в конфликт на юго-востоке Украины, но внимательно отслеживает ситуацию.
Секретарь Совбеза России прокомментировал ситуацию в Донбассе
  • Reuters

«Мы таких планов не вынашиваем, нет», — ответил он на вопрос, возможно ли вмешательство России в конфликт.

Патрушев добавил, что российская сторона «внимательно отслеживает ситуацию».

«Исходя из её развития, будут приняты конкретные меры», — сказал он.

Также Патрушев заявил, что обострение ситуации в Донбассе является «следствием серьёзных внутренних проблем на Украине, внимание от которых власти пытаются отвлечь таким способом».

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об ухудшении ситуации на линии разграничения в Донбассе.

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