Путин заявил, что украинский кризис далёк от разрешения

Украина демонстративно не выполняет Минские соглашения. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД России.

RT ведёт трансляцию с заседания.

«Украина... демонстративно не выполняет свои обязательства по минскому комплексу мер, как и договорённости, достигнутые в нормандском формате», — заявил Путин.

По его словам, кризис на Украине «далёк от разрешения».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский саботирует Минские соглашения и всё это происходит при попустительстве Берлина и Парижа, а также Брюсселя.