Путин заявил, что украинский кризис далёк от разрешения
- AP
RT ведёт трансляцию с заседания.
«Украина... демонстративно не выполняет свои обязательства по минскому комплексу мер, как и договорённости, достигнутые в нормандском формате», — заявил Путин.
По его словам, кризис на Украине «далёк от разрешения».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский саботирует Минские соглашения и всё это происходит при попустительстве Берлина и Парижа, а также Брюсселя.