Путин заявил, что украинский кризис далёк от разрешения

Короткая ссылка
Украина демонстративно не выполняет Минские соглашения. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД России.
Путин заявил, что украинский кризис далёк от разрешения
  • AP

RT ведёт трансляцию с заседания.

«Украина... демонстративно не выполняет свои обязательства по минскому комплексу мер, как и договорённости, достигнутые в нормандском формате», — заявил Путин.

По его словам, кризис на Украине «далёк от разрешения».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский саботирует Минские соглашения и всё это происходит при попустительстве Берлина и Парижа, а также Брюсселя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить