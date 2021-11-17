Лавров заявил о саботаже Минских соглашений Зеленским при попустительстве Берлина и Парижа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский саботирует Минские соглашения и всё это происходит при попустительстве Берлина и Парижа, а также Брюсселя.

«То, что украинская власть и лично президент Зеленский взяли курс на подрыв минских договорённостей, саботаж всего того, что они обязались выполнить, и что при этом они пользуются откровенным попустительством своих покровителей в Берлине, Париже и Брюсселе, как я понимаю, тоже очевидный факт», — заявил он, отвечая на вопрос RT.

По словам Лаврова, чтобы отвлечь внимание украинского общества и мира от своих действий, киевские власти нагнетают «всякого рода страшилки» о российской угрозе.

«Учитывая те проблемы, которые сейчас на Украине существуют, мы видим откровенное стремление киевского режима отвлечь внимание от курса на разрушение минского комплекса мер путём нагнетания всякого рода страшилок, включая российскую угрозу», — отметил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что Париж и Берлин вместо милитаризации региона Чёрного моря должны призвать Киев выполнять Минские соглашения.