Глава разведки Украины приготовился к «нападению России» в начале 2022 года

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия «готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года». Об этом он сказал в интервью изданию Military Times. По словам собеседника, оценки разведок США и Украины на этот счёт сходятся.

Буданов выразил опасение, что «нападение» может включать «авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки», за которыми могут начаться «воздушно-десантные атаки на востоке страны», а также «десантные атаки в Одессе и Мариуполе» и «меньшее вторжение через соседнюю Белоруссию».

По словам главы ГУР, учения «Запад-2021» доказали способность России одновременно высадить до 3,5 тыс. десантников и военнослужащих специальных операций.

Буданов добавил, что перед такими «наступлениями» устраиваются серии «психологических операций», которые «уже проводятся, чтобы дестабилизировать Украину и подорвать её способность защищаться».

«Они хотят сделать ситуацию внутри страны всё более опасной и тяжёлой, создать ситуацию, при которой мы сменим правительство. Если они не смогут этого достичь, то свою работу сделают военные», — сказал украинский военный чиновник.

Он также попросил у США дополнительную военную помощь.

«Нам нужно больше. Ни у одной страны, кроме Украины, нет открытой войны с Россией. А у нас уже семь лет. Вот почему мы уверены, что США должны дать нам всё, чего мы не получали раньше. И прямо сейчас», — заключил начальник украинской разведки.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на американские и европейские источники сообщила, что США предупредили союзников в Европе о риске «вторжения России» на Украину. Также об этом сообщал CBS, по данным которого представители американских разведслужб считают, что вероятность «вторжения» России на Украину «растёт по мере похолодания».

Политолог Владимир Шаповалов и научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT объяснили публикации западных СМИ.

Президент России Владимир Путин, комментируя предположения о якобы подготовке российской стороны к вторжению на Украину, заявил, что не слышал об «этих алармистских заявлениях».