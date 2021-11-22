В МИД России назвали мифологемой сообщения СМИ о подготовке «вторжения» на Украину

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Сообщения западных СМИ о якобы использовании Россией кризиса на польско-белорусской границе для подготовки «вторжения» на Украину являются мифологемой. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
В МИД России назвали мифологемой сообщения СМИ о подготовке «вторжения» на Украину
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

«Ну это очередная мифологема из разряда тех мифологем, о которых мы слышали, — так называемые русские танки, которые мы якобы провозили в гуманитарных конвоях», — цитирует её РИА Новости.

Она отметила, что если есть факты, то необходимо их предъявлять, а если нет, то «уже пора сделать работу над ошибками по тем несуществующим историям, которые кочевали на страницах западной прессы на протяжении семи лет в отношении Украины».

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов выразил мнение, что Россия «готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года».

Газета The New York Times со ссылкой на американские и европейские источники сообщила, что США предупредили союзников в Европе о риске «вторжения» России на Украину. Также об этом сообщал CBS, по данным которого представители американских разведслужб считают, что вероятность «вторжения» России на Украину «растёт по мере похолодания».

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