Bloomberg: США предупредили ЕС о «планах вторжения» России на Украину
- Reuters
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.
Отмечается, что США поднимают тревогу по поводу «возможной военной операции».
Также агенство сообщает, что у Вашингтона есть по данной теме данные, которыми они еще не поделились с европейцами.
«Близкий к Кремлю» источник сообщил изданию, что Россия не намерена сейчас начинать войну с Украиной, но хочет показать готовность к применению силы при такой необходимости.
В свою очередь первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский опроверг информацию планах по вторжению России на Украину.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе разговора с временно исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель обратил внимание на деструктивную политику Киева.