Bloomberg: США предупредили ЕС о «планах вторжения» России на Украину

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Соединённые Штаты выразили властям Евросоюза опасения из-за того, что Москва может рассматривать возможность «вторжения» на Украину.
Bloomberg: США предупредили ЕС о «планах вторжения» России на Украину
  • Reuters

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Отмечается, что США поднимают тревогу по поводу «возможной военной операции».

Также агенство сообщает, что у Вашингтона есть по данной теме данные, которыми они еще не поделились с европейцами.

«Близкий к Кремлю» источник сообщил изданию, что Россия не намерена сейчас начинать войну с Украиной, но хочет показать готовность к применению силы при такой необходимости. 

В свою очередь первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский опроверг информацию планах по вторжению России на Украину.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе разговора с временно исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель обратил внимание на деструктивную политику Киева.

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