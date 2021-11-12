Bloomberg: США предупредили ЕС о «планах вторжения» России на Украину

Соединённые Штаты выразили властям Евросоюза опасения из-за того, что Москва может рассматривать возможность «вторжения» на Украину.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Отмечается, что США поднимают тревогу по поводу «возможной военной операции».

Также агенство сообщает, что у Вашингтона есть по данной теме данные, которыми они еще не поделились с европейцами.

«Близкий к Кремлю» источник сообщил изданию, что Россия не намерена сейчас начинать войну с Украиной, но хочет показать готовность к применению силы при такой необходимости.

В свою очередь первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский опроверг информацию планах по вторжению России на Украину.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе разговора с временно исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель обратил внимание на деструктивную политику Киева.