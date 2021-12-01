В МИД России заявили о возможном нахождении в Донбассе половины состава ВСУ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге заявила, что, по некоторым данным, Киев стянул в Донбасс до 125 тысяч военных. Она отметила, что это половина состава украинской армии.

По её словам, ВСУ стягивают в Донбасс тяжёлую технику и личный состав.

«По некоторым данным, численность группировки войск <...> в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек», — цитирует её РИА Новости.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства добавила, что это «половина всего состава ВСУ».

Ранее в Кремле заявили, что считают важным претворять в жизнь минские договорённости в рамках урегулирования ситуации на востоке Украины.

МИД России призывал власти Германии и Франции продолжать совместные усилия по восстановлению мирной жизни на востоке Украины.

Захарова отмечала безальтернативность исключительно мирного урегулирования, а также прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском как сторонами конфликта.