В МИД России заявили о возможном нахождении в Донбассе половины состава ВСУ
- AP
По её словам, ВСУ стягивают в Донбасс тяжёлую технику и личный состав.
«По некоторым данным, численность группировки войск <...> в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек», — цитирует её РИА Новости.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства добавила, что это «половина всего состава ВСУ».
Ранее в Кремле заявили, что считают важным претворять в жизнь минские договорённости в рамках урегулирования ситуации на востоке Украины.
МИД России призывал власти Германии и Франции продолжать совместные усилия по восстановлению мирной жизни на востоке Украины.
Захарова отмечала безальтернативность исключительно мирного урегулирования, а также прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском как сторонами конфликта.