В Кремле считают важным претворять в жизнь минские договорённости в рамках урегулирования ситуации на востоке Украины. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Киев не выполняет взятых на себя обязательств.

«Позиция президента (России Владимира. — RT) Путина прекрасно известна всем: важно сделать так, чтобы минские договорённости претворялись в жизнь. Важно сделать так, чтобы Киев выполнил те обязательства, которые на себя взял. Этого пока не происходит», — заявил он на брифинге с журналистами.

Песков отметил, что Минские соглашения являются единственной базой, на которой может вестись переговорный процесс по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия призывает власти Германии и Франции продолжать совместные усилия по восстановлению мирной жизни на востоке Украины.