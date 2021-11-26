МИД России призвал Францию и ФРГ продолжить усилия по урегулированию ситуации на Украине

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия призывает власти Германии и Франции продолжать совместные усилия по восстановлению мирной жизни на востоке Украины.
МИД России призвал Францию и ФРГ продолжить усилия по урегулированию ситуации на Украине
  • globallookpress.com
  • © МИД России

«Российская сторона как сопосредник мирного процесса призывает германских и французских партнёров продолжить совместные усилия, направленные на восстановление мирной жизни на востоке Украины», — говорится в заявлении.

В качестве комплекса мер по регуляции она назвала безальтернативность исключительно мирного урегулирования, а также прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском как сторонами конфликта.

По словам Захаровой, другим механизмом урегулирования является «нормандский формат», цель которого заключается в содействии мирному процессу и контроле над исполнением Минских соглашений сторонами конфликта.

Ранее помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что США на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Риге намерены обсудить шаги в отношении России из-за якобы необычной военной активности российской стороны вблизи Украины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главы МИД стран НАТО намерены обсудить в Риге «концентрацию российских сил» у границы Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить