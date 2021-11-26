МИД России призвал Францию и ФРГ продолжить усилия по урегулированию ситуации на Украине

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия призывает власти Германии и Франции продолжать совместные усилия по восстановлению мирной жизни на востоке Украины.

«Российская сторона как сопосредник мирного процесса призывает германских и французских партнёров продолжить совместные усилия, направленные на восстановление мирной жизни на востоке Украины», — говорится в заявлении.

В качестве комплекса мер по регуляции она назвала безальтернативность исключительно мирного урегулирования, а также прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском как сторонами конфликта.

По словам Захаровой, другим механизмом урегулирования является «нормандский формат», цель которого заключается в содействии мирному процессу и контроле над исполнением Минских соглашений сторонами конфликта.

Ранее помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что США на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Риге намерены обсудить шаги в отношении России из-за якобы необычной военной активности российской стороны вблизи Украины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главы МИД стран НАТО намерены обсудить в Риге «концентрацию российских сил» у границы Украины.