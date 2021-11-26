Главы МИД стран НАТО намерены обсудить «концентрацию российских сил» у границы Украины

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главы МИД стран НАТО намерены обсудить в Риге «концентрацию российских сил» у границы Украины.
Главы МИД стран НАТО намерены обсудить «концентрацию российских сил» у границы Украины
  • Reuters

«Мы обсудим наращивание Россией сил на Украине и около неё. Это второй раз в этом году, когда мы видим необычную концентрацию российских сил в регионе, включая танки, артиллерию, дроны», — цитирует его ТАСС.

Ранее Столтенберг объявил об увеличении присутствия НАТО в Черноморском регионе.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО на фоне призывов к сдерживанию России стягивает силы к границам страны.

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