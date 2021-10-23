«На фоне призывов к сдерживанию»: Шойгу заявил о стягивании сил НАТО к границам России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО на фоне призывов к сдерживанию России стягивает силы к границам страны. Таким образом министр прокомментировал слова главы Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости военного сдерживания России, в частности в Балтийском и Черноморском регионах. Шойгу подчеркнул, что безопасность в Европе может быть только общей, с учётом интересов российской стороны, и обратил внимание на неготовность альянса к равноправному диалогу.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО на фоне призывов к сдерживанию России стягивает силы к границам страны.

Таким образом Шойгу прокомментировал заявления главы Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости военного сдерживания России c использованием ядерного оружия в Балтийском и Черноморском регионах.

«На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязан хорошо знать», — заявил Шойгу.

Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что безопасность в Европе может быть только общей, с учётом интересов российской стороны.

«Но к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готово именно НАТО. Более того, реализация натовского плана «сдерживания» в Афганистане закончилась катастрофой, с которой теперь разбирается весь мир», — отметил Шойгу.

Ранее Аннегрет Крамп-Карренбауэр в разговоре с Deutschlandfunk заявила, что НАТО должно продемонстрировать России готовность использовать вооружённые силы в ответ на якобы существующие угрозы альянсу.

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина в разговоре с RT отметила, что Североатлантический альянс совместно с США пытается преподнести себя как единственную структуру, обеспечивающую мировую безопасность.

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«НАТО с руководящей ролью США выстраивает себя как единственный «столп» мирной коллективной безопасности. Они считают, что есть государства, которые эту безопасность пересматривают и наносят «ущерб». Страны, которые не признают НАТО в качестве мирового жандарма, они относят к категории тех, кто мешает реализовать задачи безопасности. США воспринимают Россию как кость в горле», — отметила эксперт.

В свою очередь, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин отметил, что посредством провокаций у российских границ США и НАТО «проверяют Россию на прочность».

«Такая тактика будет и дальше использоваться по всему периметру наших границ. Это касается не только НАТО, но и других союзников США. Нас будут продолжать проверять на прочность», — сказал специалист.

Он пояснил, что для альянса характерна тактика «запугивания и информационно-психологического давления».

Напомним, в НАТО неоднократно заявляли, что российские действия якобы угрожают безопасности Европы, и призывали к сдерживанию России. В Москве отвергали подобные домыслы, а также обращали внимание на явное нежелание альянса выстраивать равноправный диалог и совместно работать над восстановлением отношений, к чему Россия неоднократно призывала.

На это, в частности, обращал внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после решения НАТО сократить численность постоянного представительства России в начале октября. Представитель Кремля указывал на очевидную противоречивость в заявлениях представителей НАТО о готовности к деэскалации отношений с Москвой и их реальных действиях.

«Эти действия, конечно, не позволяют нам строить иллюзии относительно возможности нормализации отношений, возобновления диалога с НАТО. Скорее, эти перспективы подрываются практически полностью», — отметил Песков.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также подчёркивал, что Россия готова вести диалог с НАТО, однако разговор должен быть профессиональным, а не «на таких эмоциональных, полуистеричных тонах».

Помимо этого, в России за последние годы неоднократно фиксировали случаи нарушения либо попытки нарушения российских госграниц военными самолётами и кораблями стран — членов НАТО. Российская сторона указывала на явно провокационный характер подобных действий и призывала страны НАТО действовать в рамках закона.

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

Об этом, в частности, говорил в конце декабря 2020 года начальник Генштаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов, обращая внимание на значительный рост активности военно-морских сил НАТО у российских границ.

«Вызывает опасение кратно возросшее число заходов кораблей НАТО в Чёрное, Балтийское и Баренцево моря. Увеличилось также количество полётов стратегической авиации США», — приводит его слова РИА Новости.

Обеспокоенность наращиванием военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ выражал и президент России Владимир Путин. В июне российский лидер напомнил, что альянс отказывается конструктивно рассмотреть предложения Москвы по «деэскалации напряжённости и снижению риска непредсказуемых инцидентов».

Замглавы МИД Александр Грушко накануне заявил, что в отношениях России и НАТО на сегодняшний день практически не осталось каких-то позитивных моментов. Он напомнил, что ещё в апреле 2014 года в НАТО приняли решение о прекращении всякого гражданского и военного сотрудничества с Москвой в сфере общих интересов.

«На сегодняшний день каких-то позитивных моментов практически не осталось. И то, что мы делали после 2014 года, нельзя назвать большими проектами», — сказал замглавы МИД России.