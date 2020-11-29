«Выступление ученицы младших классов»: Шойгу ответил на призыв министра ФРГ говорить с Россией с позиции силы

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сравнил заявление главы военного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, призвавшей вести диалог о разоружении с Россией с «позиции силы», с нападками ученицы младших классов. В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что Берлин не может себе позволить такой стиль переговоров, так как находится в позиции «зависимой страны в сфере безопасности». В среду Крамп-Карренбауэр заявляла, что Россия вложила много средств в модернизацию своих вооружённых сил и стала представлять «более явную угрозу».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отреагировал на заявление главы военного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, призвавшей вести диалог о разоружении с Россией с «позиции силы», и сравнил её слова с нападками ученицы младших классов.

Отвечая на вопросы журналистов после географического диктанта в штаб-квартире Русского географического общества (РГО), Шойгу затронул тему 75-летия победы в Великой Отечественной войне и напомнил, что в нынешнем году Минобороны и РГО нашли затопленный в Чёрном море немецкой авиацией 7 ноября 1941 года теплоход «Армения» с останками людей на борту. Шойгу обратил внимание, что эта масштабная трагедия на море представляет собой один из многочисленных эпизодов войны, о котором необходимо рассказывать.

«Особенно когда нынешнее поколение политиков, допустим, той же Германии, начинает нас учить жизни и начинает рассказывать, как с нами надо разговаривать с позиции силы», — заявил он.

Шойгу отметил, что это уже вторая министр обороны ФРГ, которая выступает с такими призывами. Он напомнил, что после подобного заявления её предшественницы на данном посту, Урсулы фон дер Ляйен, посоветовал той «спросить у дедушки, каково это — разговаривать с нами с позиции силы».

«Здесь это больше похоже, знаете, на выступление ученицы младших классов с нападками на учеников совсем другой школы. Причём ученицы, у которой мама или папа директор школы. Она может себе всё позволить. Ребят, так мы в другой школе, у нас директор другой», — высказался министр.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что Берлин не может себе позволить вести диалог с Москвой подобным образом, так как находится в позиции «зависимой страны». Об этом представитель внешнеполитического ведомства написала на своей странице в Facebook.

«Германия до сих пор находится, не уверена, что в хорошей, но точно в очень интересной позиции — «зависимой страны в сфере безопасности». И ведь не мой это вывод, что показательно. Я цитирую саму Аннегрет, признавшую, что ФРГ целиком и полностью в военной сфере несостоятельна без США», — отметила Захарова.

Представитель МИД напомнила, что на территории Германии расположен крупнейший после Японии американский зарубежный контингент, что говорит о соответствующем характере американского присутствия в ФРГ. Захарова обратила внимание, что в других странах Европы американских военнослужащих «в десятки раз меньше».

«Какая уж тут «сила немецкой внешней политики», когда Вашингтон прослушивал бундесканцлера, а Берлин только «сильно» улыбался в ответ», — написала она.

Захарова также напомнила, что ФРГ недавно выражала недовольство планами США перебазировать часть американских войск в другие государства, а также отметила, что к участию в «совместных ядерных миссиях» стран НАТО Германию «допускают, но под контролем».

«Когда сила есть, но она не твоя, ты её не можешь контролировать, а распоряжаться ею тебе не дают, и при этом ты боишься её лишиться — это признак зависимости», — подчеркнула представитель ведомства.

Напомним, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, выступая в бундестаге, заявила о необходимости говорить с Россией о разоружении с «позиции силы». Таким образом она ответила на вопрос одного из депутатов, который отметил, что европейские страны НАТО выделяют на оборонные нужды в четыре раза больше средств, чем РФ, и спросил, на сколько ещё должны вырасти эти расходы.

«Независимо от суммы, которую вы назвали, это факт, что российская сторона вложила много средств в модернизацию своих вооружённых сил, что она располагает новыми вооружениями, что угроза стала намного более явной», — заявила в ответ Крамп-Карренбауэр.

Она рекомендовала провести по этому поводу переговоры с коллегами из стран Балтии, Швеции, Центральной и Восточной Европы и заявила, что, если Берлин хочет подойти к переговорам о разоружении с позиции силы, то он должен укрепить позиции.

«Это тоже всегда было хорошей традицией немецкой внешней политики и должно оставаться ею в будущем», — высказалась министр.

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В ответ официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков напомнил, что упомянутая Крамп-Карренбауэр «хорошая традиция» ФРГ вести диалог с позиции силы в ХХ веке привела к трагическим последствиям для всего мира.

Заявления некоторых политиков ФРГ по вопросам диалога с Россией «напоминают попытки школьника младших классов компенсировать незнание предмета громкостью произносимого абсурда», подчеркнул Конашенков.

Сенатор Алексей Пушков также ответил на заявление немецкого министра, напомнив, что с позиции силы выставляют ультиматумы, которые в адрес России не работают.

«Диалог с позиции силы» — это отсутствие диалога, как у НАТО с Россией. Ширма для ставки на силу», — написал сенатор в Twitter.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что в ФРГ усиливается курс на сдерживание России. В ходе видеообращения к организаторам и участникам форума «Потсдамские встречи» Лавров заявил, что потенциал российско-германских связей остаётся нереализованным.

«Непрекращающиеся обвинения, ультиматумы и угрозы в наш адрес становятся обыденным инструментарием внешней политики ФРГ», — отметил глава ведомства.