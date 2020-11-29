Шойгу сравнил заявления главы Минобороны ФРГ с выступлением школьницы

Министр обороны России Сергей Шойгу сравнил заявления главы Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости говорить с Москвой «с позиции силы» с выступлением ученицы младших классов, у которой мама или папа — директор школы.

Шойгу напомнил, что после подобного выступления предшественницы Крамп-Карренбауэр, Урсулы фон дер Ляйен, он посоветовал ей «у дедушки спросить, каково это разговаривать с Москвой с позиции силы».

«Здесь это похоже на выступление ученицы младших классов с нападками, кстати, на учеников совсем другой школы. Причём ученицы, у которой мама или папа — директор школы, которая может себе всё позволить, она может выйти на трибуну и начинает говорить, что с этим надо говорить», — цитирует министра «Московский комсомолец».

Он добавил, что германской стороне «ещё лет сто, если не больше, отмаливать, что сделали их предки».

25 ноября глава Минобороны Германии, выступая в бундестаге, призвала вести переговоры с Россией по вопросам разоружения «с позиции силы».

По словам Крамп-Карренбауэр, «угроза» со стороны Москвы стала более явственной.

Позднее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что немецкий министр обороны демонстрирует неспособность предложить что-либо значимое для реального укрепления безопасности в Европе.

Также слова немецкого политика прокомментировали в МИД России, приведя заявления самой Крамп-Карренбауэр, что «ФРГ целиком и полностью в военной сфере несостоятельна без США».