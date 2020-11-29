Захарова оценила заявление главы Минобороны ФРГ о диалоге с Россией
- Мария Захарова
- © РИА Новости / МИД РФ
«Германия до сих пор находится, не уверена, что в хорошей, но точно в очень интересной позиции — «зависимой страны в сфере безопасности». И ведь не мой это вывод, что показательно. Я цитирую саму Аннегрет, признавшую, что ФРГ целиком и полностью в военной сфере несостоятельна без США», — написала она в Facebook.
Захарова напомнила, что в Германии находится второй по численности после Японии зарубежный военный контингент США.
«Это говорит о соответствующем характере американского присутствия в ФРГ. Ведь в других странах Европейского континента американских баз в десятки раз меньше», — отметила дипломат.
Захарова добавила, что находящееся в Германии американское ядерное оружие — это «как бы сила, а тоже не своя».
«Когда сила есть, но она не твоя, ты её не можешь контролировать, а распоряжаться ею тебе не дают, и при этом ты боишься её лишиться — это признак зависимости», — заявила она.
25 ноября глава Минобороны Германии, выступая в бундестаге, призвала вести переговоры с Россией по вопросам разоружения «с позиции силы».
По словам Крамп-Карренбауэр, «угроза» со стороны Москвы стала более явственной.