Захарова оценила заявление главы Минобороны ФРГ о диалоге с Россией

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая ранее призвала вести диалог с Россией «с позиции силы».

«Германия до сих пор находится, не уверена, что в хорошей, но точно в очень интересной позиции — «зависимой страны в сфере безопасности». И ведь не мой это вывод, что показательно. Я цитирую саму Аннегрет, признавшую, что ФРГ целиком и полностью в военной сфере несостоятельна без США», — написала она в Facebook.

Захарова напомнила, что в Германии находится второй по численности после Японии зарубежный военный контингент США.

«Это говорит о соответствующем характере американского присутствия в ФРГ. Ведь в других странах Европейского континента американских баз в десятки раз меньше», — отметила дипломат.

Захарова добавила, что находящееся в Германии американское ядерное оружие — это «как бы сила, а тоже не своя».

«Когда сила есть, но она не твоя, ты её не можешь контролировать, а распоряжаться ею тебе не дают, и при этом ты боишься её лишиться — это признак зависимости», — заявила она.

25 ноября глава Минобороны Германии, выступая в бундестаге, призвала вести переговоры с Россией по вопросам разоружения «с позиции силы».

По словам Крамп-Карренбауэр, «угроза» со стороны Москвы стала более явственной.