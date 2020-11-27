Минобороны ответило на заявление немецкого министра о России

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал заявление главы оборонного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о диалоге с Россией «с позиции силы».

Конашенков отметил, что Крамп-Карренбауэр не так давно заняла кресло главы оборонного ведомства Германии.

«Но, как и предшественница, демонстрирует неспособность предложить что-либо значимое для реального укрепления безопасности в Европе», — цитирует его РИА Новости.

В Минобороны России добавили, что «вынуждены напомнить госпоже Крамп-Карренбауэр, что именно предложенная ею на днях в бундестаге «хорошая позиция германской внешней политики» вести диалог «с позиции силы» в XX веке уже приводила к трагическим последствиям для всего мира, самой Германии и немецкого народа».

Ранее министр обороны Германии в ходе выступления в бундестаге призвала вести переговоры с Россией по таким вопросам, как разоружение, «с позиции силы».