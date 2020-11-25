Министр обороны ФРГ призвала к диалогу с Россией по разоружению с позиции силы
- Reuters
«Факт, что российская сторона вложила значительные инвестиции в модернизацию своих вооружённых сил, что она располагает новыми видами вооружений, что угроза стала более явственной», — сказала она.
Глава Минобороны ФРГ рекомендовала «провести на эту тему переговоры с коллегами из стран Балтии, Швеции, Центральной и Восточной Европы».
«Мы должны усилить нашу позицию», — добавила она.
Она призвала вести переговоры с Россией по таким вопросам, как разоружение, «с позиции силы».
«Это всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем», — заключила она.
Ранее Крамп-Карренбауэр заявляла, что ЕС и США нужно усилить давление на лидеров России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада.
В январе 2019 года Урсула фон дер Ляйен, занимавшая тогда должность министра обороны Германии, заявила, что России стоит играть по правилам, а её западным соседям нужно быть сильными и запастись терпением.
Как отмечала канцлер ФРГ Ангела Меркель, Германии необходимо поддерживать диалог с Россией.