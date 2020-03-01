Глава Минобороны ФРГ призвала усилить давление на Россию и САР
- Reuters
Об этом Крамп-Карренбауэр заявила в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
«ЕС и США должны теперь работать вместе, чтобы усилить давление на Асада и Путина, чтобы проложить путь для политических переговоров и положить конец ужасной войне в Сирии», — считает она.
Также глава немецкого оборонного ведомства заявила, что «ужасная гуманитарная ситуация в Сирии затрагивает всех».
Ранее в ООН призвали Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в сирийской провинции Идлиб.
Также постпред России при Совете Безопасности ООН Василий Небензя заявил, что сирийская армия имеет право отвечать на обстрелы, которые террористы ведут из Идлиба.