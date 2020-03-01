Глава Минобороны ФРГ призвала усилить давление на Россию и САР

Лидер правящей в Германии партии Христианско-демократический союз (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Евросоюзу и США нужно усилить давление на лидеров России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада.

Об этом Крамп-Карренбауэр заявила в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

«ЕС и США должны теперь работать вместе, чтобы усилить давление на Асада и Путина, чтобы проложить путь для политических переговоров и положить конец ужасной войне в Сирии», — считает она.

Также глава немецкого оборонного ведомства заявила, что «ужасная гуманитарная ситуация в Сирии затрагивает всех».

Ранее в ООН призвали Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в сирийской провинции Идлиб.

Также постпред России при Совете Безопасности ООН Василий Небензя заявил, что сирийская армия имеет право отвечать на обстрелы, которые террористы ведут из Идлиба.