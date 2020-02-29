Небензя прокомментировал ситуацию в Идлибе
- Reuters
«В ответ на постоянные нарушения режима прекращения огня изнутри идлибской зоны сирийская армия, конечно же, имеет полное право отвечать, подавлять террористов», — цитирует РИА Новости Небензю.
Он уточнил, что в последние месяцы террористы, главным образом из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* резко увеличили число вылазок.
Ранее заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила, что организация призывает Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе с опорой на договорённости, достигнутые ранее.
* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.