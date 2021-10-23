Шойгу высказался о выстраивании безопасности в Европе

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что безопасность в Европе может быть только общей, включая интересы российской стороны.
Шойгу высказался о выстраивании безопасности в Европе
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«Безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что в настоящий момент в НАТО не готовы к равноправному диалогу.

«Но к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готово именно НАТО. Более того, реализация натовского плана «сдерживания» в Афганистане закончилась катастрофой, с которой теперь разбирается весь мир», — добавил он.

Ранее Шойгу заявил о стягивании сил НАТО к границам России.

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