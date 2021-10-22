В МИД России заявили, что позитивных моментов в отношениях с НАТО не осталось

Каких-то позитивных моментов в отношениях России и НАТО на сегодняшний день практически не осталось, утверждает замглавы российского МИД Александр Грушко.

В эфире телеканала «Россия 24» он напомнил, что ещё 1 апреля 2014 года в НАТО приняли решение о прекращении всякого гражданского и военного сотрудничества с Москвой в сфере общих интересов. По словам Грушко, были приостановлены все совместные проекты в интересах укрепления общей безопасности в сфере противодействия терроризму, стабилизации ситуации в Афганистане, Альянс отключился от общей системы наблюдения за воздушным пространством и т.д.

«На сегодняшний день каких-то позитивных моментов (в отношениях с НАТО. — RT) практически не осталось. И то, что мы делали после 2014 года, — это нельзя назвать большими проектами», — сказал замглавы МИД России.

По его словам, за прошедшее время удалось реализовать определённые меры повышения авиабезопасности в Балтийском регионе, однако это несравнимо с более ранними проектами.

«Конечно, это несравнимо с тем, чем мы занимались до принятия этих очень недальновидных и опасных для общего дела, для европейской безопасности решений», — добавил дипломат.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Альянс сохраняет каналы контактов с Россией и у НАТО остаётся комбинированный подход к российской стороне.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отметила, что заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о готовности к диалогу с российской стороной не подтверждаются на практике и бессмысленны.