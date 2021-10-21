Захарова ответила на слова Столтенберга о готовности к диалогу с Россией

Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о готовности к диалогу с российской стороной не подтверждаются на практике и бессмысленны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы слышали очередное высказывание господина Столтенберга о якобы готовности обсуждать с Россией вопросы безопасности. За этими заявлениями ничего не стоит в практическом плане, в принципе, мне кажется, и смысла в них нет», — сказала Захарова на брифинге.

Она отметила, что НАТО высылает российских дипломатов, которые были аккредитованы при альянсе для ведения подобного диалога.

По её словам, заявления альянса не получается воспринимать всерьёз.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что НАТО сохраняет каналы контактов с Россией, у альянса остаётся комбинированный подход к российской стороне.