В НАТО заявили о сохранении каналов контактов с Россией

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НАТО сохраняет каналы контактов с Россией, у альянса остаётся комбинированный подход к российской стороне, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
В НАТО заявили о сохранении каналов контактов с Россией
  • Reuters

«У нас сохраняются каналы связи с Россией», — цитирует РИА Новости Столтенберга перед началом заседания в Брюсселе министров обороны альянса.

Он уточнил, что в НАТО сожалеют о решении по закрытию офисов альянса в Москве.

По его словам, альянс сохраняет комбинированный подход к России, который сочетает сдерживание и оборону с готовностью вести содержательный диалог.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что деятельность военной миссии связи и информбюро НАТО в Москве приостанавливается. Также он сообщил, что Россия приостанавливает работу российского постпредства при НАТО.

Такое решение было принято после высылки восьми сотрудников миссии России при альянсе и сокращения ещё двух позиций.

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