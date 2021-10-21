В НАТО заявили о сохранении каналов контактов с Россией

НАТО сохраняет каналы контактов с Россией, у альянса остаётся комбинированный подход к российской стороне, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

«У нас сохраняются каналы связи с Россией», — цитирует РИА Новости Столтенберга перед началом заседания в Брюсселе министров обороны альянса.

Он уточнил, что в НАТО сожалеют о решении по закрытию офисов альянса в Москве.

По его словам, альянс сохраняет комбинированный подход к России, который сочетает сдерживание и оборону с готовностью вести содержательный диалог.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что деятельность военной миссии связи и информбюро НАТО в Москве приостанавливается. Также он сообщил, что Россия приостанавливает работу российского постпредства при НАТО.

Такое решение было принято после высылки восьми сотрудников миссии России при альянсе и сокращения ещё двух позиций.