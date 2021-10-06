Sky News: в НАТО решили выслать восемь сотрудников миссии России при альянсе
- Reuters
Об этом Sky News сообщает на своей странице в Twitter.
«Sky News стало известно, что лидеры НАТО согласились выслать восемь российских дипломатов из Брюсселя, а также сократить позиции ещё двух», — говорится в заявлении.
Как уточнила журналистка телеканала на своей странице в Twitter, данное решение было принято в связи с подозрениями «о злонамеренных действиях России, включая убийства и шпионаж».
Отмечается, что таким образом миссия России при альянсе сократится до 10 человек.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса должны поддерживать взаимодействие с Россией.