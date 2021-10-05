Генсек НАТО выступил за взаимодействие с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса должны поддерживать взаимодействие с Россией.

«Я считаю, что мы должны поддерживать взаимодействие с Россией», — цитирует РИА Новости слова Столтенберга на выступлении в Джорджтаунском университете.

Он отметил, что НАТО не нужны ни гонка вооружений, ни новая холодная война.

Тем не менее, по его словам, отношения России с альянсом находятся в низшей точке с момента окончания холодной войны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Соединённые Штаты под видом учебных центров создают на Украине военные базы НАТО.