Генсек НАТО выступил за взаимодействие с Россией

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса должны поддерживать взаимодействие с Россией.
Генсек НАТО выступил за взаимодействие с Россией
  • Reuters

«Я считаю, что мы должны поддерживать взаимодействие с Россией», — цитирует РИА Новости слова Столтенберга на выступлении в Джорджтаунском университете.

Он отметил, что НАТО не нужны ни гонка вооружений, ни новая холодная война.

Тем не менее, по его словам, отношения России с альянсом находятся в низшей точке с момента окончания холодной войны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Соединённые Штаты под видом учебных центров создают на Украине военные базы НАТО.

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