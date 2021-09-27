Лукашенко заявил о создании Соединёнными Штатами баз НАТО на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Соединённые Штаты под видом учебных центров создают на Украине военные базы НАТО.

«Особое внимание украинскому участку — что мы там будем делать. Вы видите, они туда, на Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединённые Штаты создают на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать», — приводит БЕЛТА его слова на совещании с силовым блоком.

Лукашенко отметил, что неоднократно обсуждал эту тему на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. По словам белорусского лидера, стороны договорились реагировать на ситуацию.

«В противном случае мы завтра будем иметь прямо на границе Беларуси и России неприемлемую для нас ситуацию, вплоть до размещения ракет соответствующей дальности. Мы на это не подписывались и допустить этого не можем», — добавил Лукашенко.

Ранее белорусский лидер рассказал, что Польша на границе с Белоруссией разворачивает «целые корпуса» иностранных войск.