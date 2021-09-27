Лукашенко заявил о размещении Польшей иностранных войск на границе

Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что Польша на границе с Белоруссией разворачивает «целые корпуса» иностранных войск.

«В Польше, где ни разверни, ясно, что это ж не против Германии разворачиваются эти войска. Притом иностранных государств, прежде всего США», — приводит БЕЛТА его слова.

Лукашенко отметил, что Литва разными способами пытается показать свою преданность НАТО и США.

«Но самое печальное — это Украина. У нас открывается новый, по-старому говоря, фронт», — добавил белорусский лидер.

Он заявил, что на территории Украины создаются учебно-тренировочные лагеря, где обучают «работе по Беларуси, как говорят спецслужбы».

Ранее Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии «гуманитарной катастрофой».