Лукашенко заявил о гуманитарной катастрофе на границе

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Белорусский президент Александр Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии «гуманитарной катастрофой».
Лукашенко заявил о гуманитарной катастрофе на границе
  • Reuters

Об этом он сказал на встрече с представителями силового блока, передаёт БЕЛТА.

«Это же не дело, что люди страдают. Ну да, одели, накормили их, дрова отвезли им туда, палатки какие-то передали. Но зимой они же замёрзнут. Это же люди, пришедшие за тысячи километров с юга. Короче, гуманитарная катастрофа на границе», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что сопредельные Белоруссии страны ввели чрезвычайное положение и «никого туда не пускают, чтобы никто не знал, как там умирают люди».

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск предлагает Брюсселю провести консультации по миграционной проблеме, однако Евросоюз от этого отказывается.

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