Лавров заявил о приостановке работы военной миссии и информбюро НАТО в России

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что деятельность военной миссии связи и информбюро НАТО в Москве приостанавливается.
Лавров заявил о приостановке работы военной миссии и информбюро НАТО в России
  • © РИА Новости / МИД РФ

«Мы приостанавливаем деятельность военной миссии связи НАТО в Москве. Аккредитация её сотрудников отзывается с 1 ноября», — заявил Лавров.

Также прекращается деятельность информбюро НАТО в Москве, учреждённого при посольстве Бельгии.

«Если у натовцев возникнут какие-то экстренные дела, они могут обращаться по этим вопросам к нашему послу в Бельгии», — отметил Лавров.

Также Лавров сообщил, что Россия приостанавливает работу российского постпредства при НАТО.

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