Лавров заявил о приостановке работы военной миссии и информбюро НАТО в России
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«Мы приостанавливаем деятельность военной миссии связи НАТО в Москве. Аккредитация её сотрудников отзывается с 1 ноября», — заявил Лавров.
Также прекращается деятельность информбюро НАТО в Москве, учреждённого при посольстве Бельгии.
«Если у натовцев возникнут какие-то экстренные дела, они могут обращаться по этим вопросам к нашему послу в Бельгии», — отметил Лавров.
Также Лавров сообщил, что Россия приостанавливает работу российского постпредства при НАТО.