Лавров заявил о приостановке работы военной миссии и информбюро НАТО в России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что деятельность военной миссии связи и информбюро НАТО в Москве приостанавливается.

«Мы приостанавливаем деятельность военной миссии связи НАТО в Москве. Аккредитация её сотрудников отзывается с 1 ноября», — заявил Лавров.

Также прекращается деятельность информбюро НАТО в Москве, учреждённого при посольстве Бельгии.

«Если у натовцев возникнут какие-то экстренные дела, они могут обращаться по этим вопросам к нашему послу в Бельгии», — отметил Лавров.

Также Лавров сообщил, что Россия приостанавливает работу российского постпредства при НАТО.