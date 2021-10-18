Лавров заявил о приостановке работы постпредства России при НАТО

Россия приостанавливает работу российского постпредства при НАТО, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Буквально сегодня мы объявили о таких (ответных на действия НАТО. — RT) шагах. Международный секретариат НАТО уже уведомлён... В ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя», — заявил российский министр.

Ранее в НАТО приняли решение о высылке восьми сотрудников миссии России при Североатлантическом альянсе, а также о сокращении ещё двух позиций.

Как позднее пояснил генсек альянса Йенс Столтенберг, это решение было принято не из-за какого-то конкретного события, а из-за «роста активности России», на фоне которой альянс должен «проявлять бдительность».