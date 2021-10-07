Столтенберг объяснил сокращение миссии России при НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания советников по национальной безопасности стран — членов Североатлантического альянса заявил, что отзыв аккредитации у сотрудников российской миссии при НАТО не связан с каким-либо происшествием.

«Мы отозвали аккредитации восьми сотрудников российской миссии при НАТО, которые были необъявленными сотрудниками разведки, это не связано с каким–либо конкретным событием, мы констатируем рост активности России, должны проявлять бдительность, должны действовать, так как чувствуем, что сотрудники российской миссии осуществляют деятельность, которая не соответствует их статусу», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее СМИ сообщали, что в НАТО приняли решение о высылке восьми сотрудников миссии России при Североатлантическом альянсе, а также о сокращении ещё двух позиций. Позднее представитель НАТО подтвердил эту информацию.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что высылка со стороны НАТО восьми российских дипломатов из Брюсселя продемонстрировала истинную ценность заявлений представителей альянса о важности деэскалации отношений с Москвой.

В свою очередь, в Совфеде подчеркнули, что действия альянса не останутся без ответа.