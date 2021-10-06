В МИД России отреагировали на высылку НАТО восьми российских дипломатов

Высылка со стороны НАТО восьми российских дипломатов из Брюсселя продемонстрировала истинную ценность заявлений представителей альянса о важности деэскалации отношений с Москвой, сказал замглавы МИД России Александр Грушко.

«Вчера ещё руководители НАТО заявляли о важности деэскалации в отношениях с Россией, призывали возобновить диалог в рамках Совета Россия — НАТО, направить в Брюссель посла. Если кто-то и верил в искренность этих заявлений, то сегодня таковых не стало. Их истинная цена понятна всем», — сказал он в комментарии газете «Коммерсантъ».

Ранее СМИ сообщали, что в НАТО приняли решение о высылке восьми сотрудников миссии России при Североатлантическом альянсе, а также о сокращении ещё двух позиций.

Позднее представитель НАТО подтвердил появившуюся в СМИ информацию.