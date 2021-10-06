В МИД России отреагировали на высылку НАТО восьми российских дипломатов
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«Вчера ещё руководители НАТО заявляли о важности деэскалации в отношениях с Россией, призывали возобновить диалог в рамках Совета Россия — НАТО, направить в Брюссель посла. Если кто-то и верил в искренность этих заявлений, то сегодня таковых не стало. Их истинная цена понятна всем», — сказал он в комментарии газете «Коммерсантъ».
Ранее СМИ сообщали, что в НАТО приняли решение о высылке восьми сотрудников миссии России при Североатлантическом альянсе, а также о сокращении ещё двух позиций.
Позднее представитель НАТО подтвердил появившуюся в СМИ информацию.