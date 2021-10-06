В НАТО подтвердили данные о сокращении численности миссии России при альянсе

Представитель НАТО подтвердил появившуюся в СМИ информация о том, что Североатлантический альянс сократил численность миссии России.

«НАТО приняла решение сократить аккредитацию до десяти российских дипломатов», — заявили ТАСС в пресс-службе альянса.

Источник РИА Новости в НАТО также подтвердил данные о сокращении миссии и указал на некоторые подробности решения.

«Мы подтверждаем, что лишили аккредитации восемь сотрудников российского представительства при НАТО, которые были незаявленными сотрудниками российской разведки. Мы также можем подтвердить, что сократили число доступных для Российской Федерации аккредитаций при НАТО до десяти», — сказал собеседник.

Ранее СМИ сообщали, что в НАТО приняли решение о высылке восьми сотрудников миссии России при Североатлантическом альянсе, а также о сокращении ещё двух позиций.

Отмечается, что таким образом миссия России при альянсе сократится до десяти человек.