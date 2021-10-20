Генсек НАТО прокомментировал приостановку работы миссии России

Решение России о приостановке работы миссии не способствует диалогу, но НАТО остаётся открытым к контактам. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Это решение не способствует диалогу, но НАТО остаётся открытым к контактам, будет дальше оценивать действия Москвы», — приводит слова генсека РИА Новости.

Столтенберг также отметил, что альянс поддерживает идею создания механизмов контроля над вооружениями с участием России и Китая.

«Мы убеждены, что когда напряжение возрастает, то очень важно продолжать диалог. Мы продолжаем выступать за диалог с Россией в рамках Совета Россия — НАТО», — заключил генсек.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что деятельность военной миссии связи и информбюро НАТО в Москве приостанавливается. Также он сообщил, что Россия приостанавливает работу российского постпредства при НАТО.

Такое решение было принято после высылки восьми сотрудников миссии России при альянсе и сокращения ещё двух позиций.

Ранее в Кремле заявили об отсутствии отношений между Россией и НАТО.

Глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что НАТО должно сделать первый шаг, если альянс рассчитывает улучшить отношения с Россией.