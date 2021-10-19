В Кремле заявили об отсутствии отношений между Россией и НАТО

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал отношения России и НАТО. По его мнению, разрывать в отношениях было нечего, поскольку они отсутствуют.

«Он (разрыв отношений. — RT) ничем не чреват, разрывать было нечего. Отношений нет», — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что деятельность военной миссии связи и информбюро НАТО в Москве приостанавливается. Также он сообщил, что Россия приостанавливает работу российского постпредства при НАТО.

Такое решение было принято после высылки восьми сотрудников миссии России при альянсе и сокращения ещё двух позиций.