В Кремле заявили об отсутствии отношений между Россией и НАТО
- РИА Новости
«Он (разрыв отношений. — RT) ничем не чреват, разрывать было нечего. Отношений нет», — цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что деятельность военной миссии связи и информбюро НАТО в Москве приостанавливается. Также он сообщил, что Россия приостанавливает работу российского постпредства при НАТО.
Такое решение было принято после высылки восьми сотрудников миссии России при альянсе и сокращения ещё двух позиций.